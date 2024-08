Ministerio de Salud verificará el Hospital de Hernandarias, tras derrumbe de quirófano

El derrumbe del quirófano del Hospital Distrital de Hernandarias se registró anoche, donde se estaban realizando trabajos de refacción y ampliación. Según informaron las autoridades sanitarias, ocurrió el desprendimiento de una viga del techo en un área antigua del edificio.

La sala donde se produjo el derrumbe no estaba siendo utilizada en el momento del incidente. Como medida preventiva, se decidió desalojar la sala contigua para garantizar la seguridad de todos. Afortunadamente, no se han reportado heridos ni daños a personas. No obstante, el accidente causó susto a usuarios y trabajadores del centro asistencial.

Ministerio inspeccionará el lugar

Desde la Décima Región Sanitaria informaron que un equipo de la Dirección de Recursos Físicos del Ministerio de Salud, realizará una inspección exhaustiva del lugar, mañana lunes. Esto a fin de evaluar el incidente y asegurar que no haya repercusiones en otros servicios del hospital.

“La prioridad es garantizar la seguridad de pacientes, personal y visitantes. Agradecemos la comprensión y colaboración de todos mientras trabajamos para resolver esta situación. Mantendremos informada a la comunidad sobre los avances y las medidas que se tomarán”, refiere un comunicado.