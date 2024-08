Servicio de quirófano suspendido tras derrumbe de una sala del hospital de Hernandarias

La sala donde se produjo el derrumbe era utilizaba como pre-parto y está ubicada entre la sala de parto y el quirófano del antiguo pabellón del Hospital Distrital de Hernandarias. Se trata de un bloque habilitado hace más de 20 años, donde se realizaron reformas en varias ocasiones a causa de fisuras y otras deficiencias estructurales, según los datos.

Al momento del derrumbe la sala no se estaba utilizando porque, precisamente, se había clausurado a la espera de una nueva reforma, explicaron ayer responsables del hospital. No obstante, no se estaba realizando ningún trabajo en el lugar según pudimos notar a simple vista.

También observamos que una viga de hormigón se desprendió, lo que a su vez habría provocado el derrumbe del techo y parte de la pared.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ministerio de Salud verificará el Hospital de Hernandarias tras derrumbe de quirófano

La doctora Andrea Hermosa, directora del centro asistencial, explicó que el lugar donde ocurrió el desplome parcial no se está utilizando para procedimientos médicos sino para almacenar algunos insumos.

Ante el peligro que representa, las cirugías quedaron suspendidas hasta que Recursos Físicos del Ministerio de Salud determine si es factible o no continuar con las actividades normales en el pabellón donde ocurrió el derrumbe, se informó en la tarde de este lunes.

En el pabellón donde se produjo en incidente funcionan varios consultorios, servicios de nutrición y odontología, un espacio para adolescentes, Rayo X, laboratorio, estimulación temprana, lavandería, esterilización, morgue e incluso sala de internaciones de pediatría, cirugía y maternidad.

Intervienen el hospital tras derrumbe

En la mañana de este lunes una comitiva de la Décima Región Sanitaria, de la Gobernación de Alto Paraná y del Ministerio de Salud verificaron la sala donde se produjo el derrumbe parcial del techo y la pared. Informaron que un equipo especializado en recursos físicos está trabajando para solucionar la situación lo antes posible.

Tras la verificación, el Ministerio de Salud determinó la intervención del Hospital Distrital de Hernandarias. En el informe oficial alegaron que esta medida tiene como objetivo garantizar la continuidad y mejora en la calidad de los servicios de salud.

El equipo interventor se encuentra en el lugar realizando una evaluación del estado actual del hospital. “Su misión es identificar las áreas que necesitan mejoras y asegurar que los servicios se presten de manera eficiente y con altos estándares de calidad”, expresa el comunicado oficial. Este equipo presentará un informe en un periodo de 30 días, con recomendaciones y un plan de acción para la mejora continua del servicio, añade el escrito.