Penitenciaría de Ciudad del Este: riña por liderazgo de facción criminal deja un herido

La comisaría jurisdiccional reportó una riña entre internos de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, registrado ayer, pero que recién trascendió este lunes. Un interno identificado como Gilberto González Delvalle (29), resultó con una herida de arma blanca, en el muslo derecho.

De acuerdo a los datos, desde la semana pasada venían registrándose inconvenientes en uno de los sectores a raíz del traslado de dos internos a otro centro de reclusión. Aparentemente, existe una puja interna por el liderazgo de la facción criminal Primer Comando da Capital (PCC).

Esta situación provocó una gresca entre los miembros del mismo grupo delincuencial, en uno de los pasillos, en pleno horario de visitas. Inmediatamente, intervinieron guardias penitenciarios, quienes pidieron refuerzo a la Policía Nacional, convocando a agentes Lince y personal de otras dependencias.

Se logró dispersar a los bandos que participaban de la gresca, sin embargo no se pudo evitar que un interno -recluido por homicidio doloso- fuera herido. Fue auxiliado hasta la sala de Sanidad, donde fue asistido. Su cuadro no revistió gravedad, por lo que no requirió ser llevado a un hospital.