Cuestionan contratación de políticos como asesores en la Municipalidad de CDE

La contratación de actores políticos como asesores de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la gestión del intendente Miguel Prieto Vallejos (YoCreo), generó cuestionamientos en el bloque opositor de la Junta Municipal.

Las primeras críticas surgieron tras saltar a luz que el exdiputado Carlos Portillo Verón (PLRA) fungía de asesor de la Comuna esteña con salario de G. 12 millones. Mientras que el último caso conocido es del exdiputado por el departamento Central, Edgar Acosta Alcaraz (PLRA).

“Que rabia e impotencia me da al enterarme que el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, mantiene a varios planilleros en la municipalidad, entre ellos el exdiputado Edgar Acosta, con un millonario salario, mientras la ciudad se cae a pedazos”, reclamó el concejal Ernesto Guerín (PLRA).

La Municipalidad esteña también cuenta en su equipo de asesores a exdirectores de distintas áreas que se postularon a cargos electivos en los comicios de 2023, pero que no conquistaron el poder electivo. Se trata del ex director general Daniel Pereira Mujica, el ex director de RR. HH. Vidal Vázquez, la ex directora de Prensa Adalid Casco, entre otros.

Intentamos comunicarnos con los responsables del área de RR. HH. de la Comuna, pero no tuvimos retorno. No obstante, nuestra redacción está abierta para escuchar la versión institucional.