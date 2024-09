Video: un búfalo suelto salió de “paseo” y recorrió transitada avenida en Presidente Franco

Una situación peculiar se registró en el municipio de Presidente Franco, con un búfalo de gran tamaño, que salió a dar un “paseo” sobre la avenida Monday, caracterizada por su cargado y peligroso tránsito. Videos grabados por ciudadanos y alzados a las redes sociales muestran al animal corriendo, como si estuviera escapando.

Uno de los videos empezó a grabarse en inmediaciones del mercado municipal y desde entonces se observa que el búfalo sigue en línea recta, en sentido contrario al tránsito vehicular. Se puede notar que algunos rodados tuvieron que disminuir la marcha y otros sortear el camino para evitar, de alguna manera, chocar contra el animal.

También se lo observa ingresar a una estación de servicios, provocando temor entre las personas que se encontraban en el lugar. Finalmente, se muestra que el búfalo fue atrapado y atado a una cuerda; también que presentaba una herida, aparentemente en uno de los cuernos.

Desde la subcomisaría jurisdiccional mencionaron que no recibieron ningún reporte oficial, por lo que no tuvieron intervención en el caso. No se tienen mayores detalles, de dónde habría salido y en qué circunstancia se encontraba.