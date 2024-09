Niño de 10 años muere tras vuelco de vehículo

El niño de 10 años viajaba en un automóvil Toyota Vitz, color plata, con chapa CDU 842, conducido por su madre, Vivian Esther Ortiz (35), domiciliada en el barrio Ko’ê Rory de esta ciudad.

Según el informe de la Comisaría 11ª, la conductora se desplazaba en dirección de este a oeste cuando, al llegar al lugar mencionado, perdió el control del vehículo y volcó en la cuneta, en medio de la ruta.

A raíz del violento vuelco, madre e hijo resultaron con lesiones y fueron trasladados por familiares en un vehículo particular al centro de salud local. Debido a la gravedad de las heridas, fueron derivados en ambulancia al pabellón de emergencias médicas del Hospital Regional de Ciudad del Este para recibir atención de mayor complejidad. Sin embargo, casi dos horas después del accidente, el niño falleció al no resistir las heridas que sufrió en la cabeza, considerando que no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Hallaron latas de cerveza

En el lugar del accidente se encontraron varias latas de cerveza alrededor del automóvil. Sin embargo, debido al estado de la conductora, no se le realizó la prueba de alcotest para determinar si se encontraba alcoholizada.

El caso fue comunicado a la Fiscalía Zonal de Yguazú para el procedimiento de rigor.