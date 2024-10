Primer trasplante de córneas en Ciudad del Este beneficia a dos pacientes

Las intervenciones quirúrgicas realizadas en el Hospital de la Fundación Tesãi fueron posibles gracias al convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), Itaipú y la Fundación Visión.

Lea más: Corazón para María Luján partió del Alto Paraná

“La idea es que estos trasplantes se hagan con regularidad y que las captaciones de tejidos realizados en el departamento del Alto Paraná queden para pacientes de esta región, y que el beneficio sea para ellos”, manifestó el doctor Edgar Duarte, jefe del Departamento y Segmento Anterior de la Fundación Visión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los beneficiados con el trasplante de córneas fueron Marcos Javier Sánchez Mendoza (18), de Ciudad del Este, y Máximo Alfonso Ramírez (67), oriundo de Juan Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú.

El caso del joven fue únicamente una cirugía de córnea debido a la cicatriz producida por una enfermedad progresiva que se le detectó a los 10 años y que le causó una anomalía en la córnea.

En tanto, la intervención al sexagenario fue más compleja, pues tenía cataratas y, además del trasplante de córnea, le hicieron un implante de lente intraocular en el mismo acto quirúrgico, que demoró aproximadamente una hora y media.

El donante que permitió a estas personas recuperar la vista fue un joven que fue declarado con “muerte cerebral” tras sufrir un accidente de tránsito.

El equipo médico, encabezado por oftalmólogos, cirujanos y retinólogos, contó con el apoyo de entre 10 y 15 profesionales.

Crearán una lista de espera regional

El Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), dependiente del Ministerio de Salud Pública, registra una lista de espera a nivel nacional, de la cual más de 150 corresponden a córneas. De ellos, entre 15 y 20 pacientes esperan un trasplante.

Lea también: Histórico: primer trasplante renal fuera de Asunción beneficia a dos pacientes de Alto Paraná

Con la implementación de este proyecto, los altoparanaenses que precisan un trasplante ya no tendrán que trasladarse hasta la capital del país. Además, se creará una lista de espera regional, donde los pacientes de Alto Paraná tendrán prioridad cuando haya un donante en la zona. No obstante, aclararon que esto no los excluye de la lista nacional.