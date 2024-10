En medio de conflicto con vecinos, concejales declaran de interés municipal la Expo de Presidente Franco

Durante una sesión extraordinaria, la Junta Municipal de Presidente Franco declaró de interés municipal la realización de la Expo Franco, que se realizará del 9 al 13 de este mes, en el polideportivo municipal. Esto, en medio de conflictos con los vecinos cercanos a la sede de la expo, quienes se quejan de la polución sonora y otras molestias que genera la muestra, la cual incluye un festival artístico, elección de misses, feria gastronómica, entre otras actividades.

En la sesión extraordinaria participaron el intendente local, Roque Godoy (PLRA), vecinos, artistas y miembros de la comisión. El jefe comunal manifestó que la expo es el evento artístico, cultural y empresarial más importante del año en la ciudad de Presidente Franco, generando ingresos para varios emprendedores.

“Más de diez mil personas, franqueños y no franqueños, se reúnen durante los cinco días del evento. Los vendedores hacen su aguinaldo, los empresarios muestran su potencial, los artistas tienen la oportunidad de demostrar su talento ante tanta gente, y principalmente las personas tienen la oportunidad de disfrutar de un espectáculo, una rica comida y un lugar familiar totalmente gratuito”, destacó.

Igualmente, dijo que actualmente no hay otro espacio para la realización de esta expo de envergadura. Recordó que se dejó de hacer en la Plaza de la Libertad porque cada año el evento fue creciendo e incluso tiene perspectivas de crecer mucho más.

“El único lugar en toda la ciudad que reúne las condiciones de seguridad e infraestructura es el polideportivo. No tenemos otro espacio y me parece irresponsable llevarlo donde no es apto. Cada año fuimos solucionando los diversos conflictos; siempre escuchamos y nos adecuamos a los vecinos”, añadió.

El concejal Zenón Duarte (PLRA) propuso que se busque un campo ferial para que se pueda realizar el evento en los próximos años. Este pedido ya se hizo en años anteriores, pero el plan prácticamente no avanzó.

Tras el debate, la declaración de interés municipal de la realización fue aprobada con el voto de la mayoría de los ediles.

Reunión con artistas y vecinos

Al término de la sesión extraordinaria, el intendente, los concejales y los vecinos se reunieron para tratar de buscar una salida al conflicto. Los vecinos afirmaron que no están en contra de la expo ni de los artistas, sino que buscan preservar el Parque de la Independencia, dentro del cual está ubicado el polideportivo.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Músicos, Rosita Medina, alertó sobre la gran pérdida económica que habrá, pues ya se pagaron por algunos equipos e hicieron anticipos a artistas, entre otros gastos. Se quejó de que la ciudad no está preparada para grandes eventos, a pesar de que desde hace varios años han pedido inversión en infraestructura turística y cultural.

Pese a los intentos, la reunión nuevamente terminó sin acuerdo, por lo que la realización de la expo quedó en manos de la jueza Sara Silvia Figueredo. Esto, considerando que los vecinos del Área 5 presentaron un recurso de amparo ante la citada magistrada para impedir que la Expo Franco se lleve a cabo en el Polideportivo Municipal.