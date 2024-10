Santiago Peña despotrica contra Miguel Prieto por su “posición mezquina”

El mandatario recordó la reunión del pasado 8 de octubre con los jefes comunales de los distritos de Alto Paraná, en Mburuvicha Róga, donde el único ausente fue el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo).

“Hace unos días les recibí a los intendentes del Alto Paraná, colorados, liberales, independientes de todos los movimientos y todos los partidos. Pero el único intendente que no fue a esa reunión fue el intendente de esta ciudad, Ciudad del Este (Miguel Prieto). Fue una posición mezquina porque nosotros no somos del mismo partido político, pero esa es la mirada miope, es el partido chiquitito en el que yo no voy a jugar. Yo voy a jugar el partido grande”, puntualizó el presidente.

En otro momento de su discurso, afirmó que no permitirá que ningún intendente le impida trabajar ni que le cierren las puertas cuando su objetivo es ayudar a los más humildes. Destacó a Ciudad del Este como una ciudad clave para el desarrollo del país y también se comprometió a seguir trabajando en la reducción de la pobreza, especialmente en los distritos más vulnerables del Alto Paraná.

Prieto asegura que es perseguido

Miguel Prieto, quien anunció su interés en postularse como candidato a la presidencia de la República, acusa al sector cartista de llevar adelante una persecución sistemática en su contra.

El intendente esteño tiene más de 40 denuncias ante el Ministerio Público.