Secuestro en Alto Paraná: llega helicóptero para reforzar rastrillaje

La decisión de enviar el helicóptero a la zona de búsqueda se tomó tras confirmarse que se trata de un secuestro, ya que los captores establecieron comunicación con la familia Fiedler exigiendo la suma de 30 mil dólares.

Un gran contingente policial, encabezado por el director de Policía de Alto Paraná, comisario general inspector Feliciano Martínez, se trasladó anoche a la zona del secuestro para iniciar el trabajo de campo, con el personal de Investigaciones y Antisecuestro.

Con el objetivo de intensificar el rastrillaje en la zona, la Comandancia envió un helicóptero para realizar sobrevuelos en búsqueda de la víctima.

La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada Antisecuestro, solicitó el bloqueo de todas las cuentas bancarias de la familia. Sin embargo, estos afirman no ser personas adineradas y no manejan grandes sumas de dinero.

El secuestro ocurrió anoche

Silvio Fiedler Heydt fue secuestrado anoche, alrededor de las 20:30, de una vivienda ubicada a unos 50 kilómetros del casco urbano de la ciudad de San Alberto, en la colonia Gleba 11 al norte de Alto Paraná

Los captores supuestamente irrumpieron la casa de los padres de la víctima Rudi Lauro Fiedler Konopatzki y Venilda Fiedler, dijeron que se trataba de un asalto y pidieron dinero.

La víctima pidió auxilio a su hijo Silvio Fiedler Heydt, quien vive al lado de su vivienda y también fue reducido por los malvivientes, intimándolos a la entrega de dinero en efectivo (US$ 5.000). Cuando les dijeron que no poseían esa cantidad, llevaron a la fuerza a Silvio y posteriormente, en una comunicación telefónica, aumentaron el monto del rescate a US$ 30.000, estipulando como límite para el pago de la suma hoy a las 18:00. Sin embargo, después ya no hubo comunicación con los familiares.