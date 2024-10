Secuestro en Alto Paraná: Piden bloquear cuentas para evitar pago de rescate

La víctima del secuestro es Silvio Fiedler Heydt, un brasileño de 45 años, quien fue raptado anoche a las 20:30 de la casa de su padre, ubicada en la colonia Gleba 11 del distrito de Santa Fe del Paraná. Los captores inicialmente exigieron un pago de US$ 30.000, lo que motivó a los intervinientes pedir el bloqueo las cuentas de los familiares.

La fiscal Zunilda Ocampos explicó que esta acción responde a la normativa vigente, que establece el bloqueo para evitar el pago de rescate. “Nosotros siempre solicitamos (el bloqueo de cuentas), porque existen las normas que no permiten que ellos paguen el rescate, aunque puede darse una decisión particular de los familiares de realizar el pago”, expresó la fiscal.

Ocampos también confirmó que solo hubo una única comunicación con los captores, lo cual preocupa a las autoridades. “Ellos no volvieron a llamar, y eso preocupa un poco, porque aparentemente, al no hacer eso, se trata de personas más preparadas, ya que conseguimos más datos a través de los teléfonos que se utilizan”, añadió la fiscal.

El secuestro ocurrió anoche

Silvio Fiedler Heydt fue secuestrado anoche, alrededor de las 20:30, de una vivienda ubicada a unos 50 kilómetros del casco urbano de la ciudad de San Alberto, en la colonia Gleba 11 del distrito de Santa Fe del Paraná.

Los captores supuestamente irrumpieron la casa de los padres de la víctima Rudi Lauro Fiedler Konopatzki y Venilda Fiedler, dijeron que se trataba de un asalto y pidieron dinero.

La víctima pidió auxilio a su hijo Silvio Fiedler Heydt, quien vive al lado de su vivienda y también fue reducido por los malvivientes, intimándolos a la entrega de dinero en efectivo (US$ 5.000). Cuando les dijeron que no poseían esa cantidad, llevaron a la fuerza a Silvio y posteriormente, en una comunicación telefónica, aumentaron el monto del rescate a US$ 30.000, estipulando como límite para el pago de la suma hoy a las 18:00.