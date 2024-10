Secuestro en Alto Paraná: asaltantes hablaban con acento brasileño, según la Policía

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el comisario Mario Vallejos, subjefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, brindó nuevos detalles sobre el secuestro que tuvo lugar el lunes por la noche en un establecimiento rural en el norte de Alto Paraná.

Alrededor de las 20:30 del lunes, dos hombres armados y con el rostro cubierto irrumpieron en la residencia rural del ciudadano brasileño Rudi Luro Fiedler (76) y su esposa Venilda Heydt -ubicada en el distrito de Santa Fe del Paraná-, exigiéndoles que entreguen dinero en efectivo, que la pareja dijo no tener.

Ante el grito de auxilio de Fiedler, su hijo Silvio Fiedler Heydt (45) –quien vive en una casa ubicada junto a la de sus padres– ingresó, pero fue encañonado por los asaltantes, quienes optaron por secuestrarlo, afirmando que lo liberarían a cambio de dinero.

Acento brasileño

El comisario Vallejos comentó que, según los primeros datos recabados por los investigadores, los asaltantes hablaban con acento brasileño. Estos exigieron a Rudi Fiedler y a su esposa que consigan dinero y les dijeron que se pondrían en contacto con ellos durante el transcurso del día.

Horas después, los secuestradores exigieron el pago de 30.000 dólares antes de las 18:00 de hoy para liberar a Silvio.

El subjefe policial admitió que, hasta el momento, la Policía no tiene datos adicionales que permitan identificar a los asaltantes.

Agregó que Rudi Fiedler no es un productor de “alto perfil” y que “a priori” la hipótesis sobre la que trabajan los investigadores es que el objetivo de los asaltantes era perpetrar un robo y no un secuestro, y que optaron por llevarse a Silvio Fiedler solo cuando constataron que no había efectivo en la casa.