Procesan a joven por propinar varios golpes a su expareja que se negó a retomar la relación

La agente fiscal Viviana Sánchez imputó a Kevin Stiben Bogado Pintos, quien habría maltratado física y psicológicamente a su expareja ante la negativa de esta de retomar la relación con él.

Según los antecedentes, la agresión habría ocurrido el 19 de junio de 2024, aproximadamente a las 12:00, en el interior de un departamento perteneciente a la víctima, ubicado en el barrio Fray Luis de Bolaños de Presidente Franco.

En aquel momento, el sospechoso inicialmente habría maltratado psicológicamente a la víctima, insultándola y posteriormente exigiéndole que vuelva a retomar la relación con él. Muy ofuscado, el hombre agarró del cabello a la mujer para sacudirla y luego sujetarla fuertemente de los hombros.

Seguidamente, la agarró del cuello, dejándole lesiones en esa parte del cuerpo. En un momento dado, la afectada logró zafarse, tomó su teléfono celular y se encerró en el sanitario, llamando a una amiga. Esta inmediatamente alertó a los agentes policiales y después se dirigió hasta el apartamento de su amiga y exigió al presunto agresor que deje en paz a la víctima.

En ese momento, Kevin Stiben agarró una botella, la rompió y la acercó a su cuello, amenazando con quitarse la vida. Sin embargo, instantes después llegaron los agentes de la comisaría 6ª de la jurisdicción y procedieron a la aprehensión del joven.

La denunciante manifestó que no fue la primera vez que era atacada por su expareja y que en oportunidades anteriores fue peor, solo que no se animó a denunciar, ya que no quería perjudicarlo.