Crimen de agente de Patrulla Caminera: principal sospechoso niega haber cometido el hecho

El inspector segundo de la Patrulla Caminera, Darío Alberto Delgado Ortiz, de 51 años, fue asesinado de dos balazos en la noche del sábado último, cuando estaba de guardia en su caseta. El sospechoso del crimen es un conductor ebrio que horas antes había dado positivo al alcotest y habría amenazado a los intervinientes. Este último, identificado como Nelson Amarilla, de 36 años, alias Pucherito, un pasero detenido como principal sospechoso, negó los hechos.

Amarilla fue detenido durante el allanamiento de su vivienda, ubicada en el barrio Santa Inés de la ciudad de Presidente Franco. De su residencia se decomisaron un automóvil marca Toyota, modelo Premio, con chapa BB 128, varios cartuchos de arma de fuego sin percutir, vainillas servidas de diferentes calibres, estupefacientes y una motocicleta.

Este lunes, Amarilla fue puesto a disposición del Ministerio Público y, en una entrevista con este medio, negó su vinculación con el crimen. Relató que fue abordado en el mencionado puesto de control de la Caminera y aseguró que no hubo incidentes cuando fue detenido.

Según el detenido, otro agente de la Caminera le hizo la señal de que se encostara sobre la ruta y le practicaron la prueba de alcotest, la cual dio positivo.

“Me llevaron a la oficina y me dijeron que para no comunicar a la Fiscalía debía pagar la multa en el momento. Pedí que me llevaran el dinero y pagué G. 2.150.000. No me dieron la boleta; me dijeron que me la iban a enviar por WhatsApp. Nunca reaccioné; no tengo nada que ver”, aseguró.

Según los intervinientes, Amarilla se ofuscó por la multa que le aplicaron, golpeó la mesa y les habría dicho que volvería.

Le avisaron del allanamiento desde la Patrulla Caminera

El detenido Nelson Amarilla aseguró que se enteró del crimen recién al día siguiente. Igualmente, reveló que uno de los agentes de la Caminera lo llamó ayer y le contó que la Fiscalía había incautado las boletas de su multa.

“‘Viste lo que pasó, llevaron todas las boletas de tu multa’, me dijo el inspector que me llamó”, contó. De la escena del crimen se levantaron como evidencia 14 vainillas servidas de calibre 9 mm y varias esquirlas metálicas. Hasta el momento, el arma utilizada aún no fue encontrada.