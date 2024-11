Homicidio de agente de la Caminera: los llamativos hallazgos y la hipótesis fiscal

El sospechoso detenido esta madrugada en una vivienda de Santa Inés, Presidente Franco, fue identificado como Nelson Amarilla (36). La fiscala Natalia Montanía relató que llegaron a él tras las declaraciones de las personas que estaban en la sede de la Caminera, además de evidencias documentales. Señaló que los testigos contaron que presenciaron un conflicto en el puesto de control de la Caminera, aproximadamente dos horas antes de que dos personas llegaran para balear el local y ocasionar la muerte del inspector Darío Alberto Delgado Ortiz (53).

Amarilla, alias “Pucherito”, fue retenido durante los controles preventivos y opuso resistencia a la realización de alcotest. Luego de una discusión, finalmente aceptó hacerse la prueba y dio positivo, por lo que los intervinientes emitieron la multa y el sospechoso la pagó en el lugar, para que su pareja pueda llevar el vehículo y no quede retenido.

Lea más: Detienen al supuesto autor del homicidio del inspector de la Patrulla Caminera

“Posteriormente, según dijo ayer, no le devolvieron la boleta de su infracción, por lo que la hipótesis que manejamos es que volvió y presuntamente habría cometido el hecho”, agregó la fiscala. Acotó que el hombre aún no brindó declaraciones, pero tienen como evidencia la boleta de la multa y declaraciones de testigos.

Aparentemente, Amarilla habría sospechado que fue víctima de una coima, pero en el puesto de la Caminera la Fiscalía halló la boleta de la multa y también fotos del momento del alcotest.

Las evidencias: sospechoso sería traficante de armas y municiones

Según la agente fiscal, en la vivienda del detenido se hallaron cuatro motocicletas, paquetes de presunta marihuana y “un arsenal de balas de armas de fuego”. Acotó que no encontraron las armas, pero sí los proyectiles de diversos calibres, entre ellos algunos que pertenecen a una Glock automática, que habría sido la utilizada para balear el puesto de la Caminera.

Así también, resaltó que, de acuerdo a las evidencias, la Fiscalía y la Policía investigan si el sospechoso sería un presunto traficante de armas y municiones, considerando los hallazgos y la cercanía con las fronteras brasileñas.

Además, confirmó que Amarilla y otro aprehendido que estaba con él al momento del allanamiento cuentan con antecedentes policiales por portación ilegal de armas y violencia. No obstante, señaló no recordar los detalles porque no tenía la carpeta fiscal consigo en el momento de la entrevista. “Estamos investigando, porque muy fácilmente este tipo de personas borran sus antecedentes”, enfatizó.