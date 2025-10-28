Meteorología prevé una jornada fresca a cálida

Se prevén lluvias dispersas y no se descartan tormentas eléctricas en algunos sectores. La temperatura mínima estimada es de 17 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 25 °C.

Para este miércoles, se anticipan condiciones similares, con un clima que irá de fresco a cálido y cielo mayormente cubierto. Los vientos soplarán del sur, y las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 23 °C, marcando un leve descenso térmico.

El jueves, las condiciones mejorarán ligeramente. Se espera un cielo parcialmente nublado y un ambiente fresco durante las primeras horas del día. Los vientos se mantendrán del sector sur, con temperaturas que variarán entre 14 °C y 25 °C.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el resto de la semana se mantendría con tiempo estable y sin lluvias significativas, brindando un respiro tras las precipitaciones registradas a inicios de semana.

