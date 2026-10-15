Anuncian lluvias dispersas para este jueves en Ciudad del Este

De acuerdo con el pronóstico actualizado, la jornada se presentará fresca a cálida, con cielo mayormente nublado y vientos predominantes del sur. Se prevén lluvias dispersas durante las primeras horas o parte del día, con una tendencia a mejorar posteriormente.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19 °C y una máxima de 25 °C.

Viernes, con ambiente fresco y cielo nublado

Para mañana, viernes, se espera una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado y vientos del sur. La temperatura mínima rondaría los 16 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 25 °C.

Según las previsiones, no se destacan lluvias en el pronóstico presentado para esa jornada.

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El sábado llegará con temperaturas más bajas

El sábado continuará el ambiente fresco, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sur.

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La temperatura mínima descendería hasta los 14 °C, mientras que la máxima se ubicaría en torno a los 23 °C, configurando una jornada más fresca en comparación con el jueves.