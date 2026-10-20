Las lluvias volverían al Este: ¿cuándo podrían llegar?

Para hoy, martes, se espera un ambiente fresco durante las primeras horas y cálido durante el día, con temperaturas que oscilarán entre los 13 °C de mínima y los 27 °C de máxima. El cielo estará mayormente nublado y los vientos soplarán inicialmente del sureste, para luego tornarse variables.

En tanto, para mañana, Meteorología pronostica una jornada cálida, con temperaturas mínimas de 19 °C y máximas de 25 °C. Se mantendrá el cielo mayormente nublado, con vientos del noreste que posteriormente serán variables. Además, se prevén lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

Las condiciones de inestabilidad continuarían el jueves 22 de octubre, con temperaturas que oscilarán entre los 20 °C y los 25 °C.

El pronóstico indica cielo mayormente nublado, vientos del noreste que luego cambiarán a variables, además de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

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Situación del barrio San Rafael

Durante el fin de semana no se registraron lluvias en el este del país, lo que permitió que el nivel del río Paraná descendiera poco más de tres metros. Sin embargo, las autoridades instan a las familias afectadas por las inundaciones a no regresar aún a sus hogares, ya que las precipitaciones pronosticadas a partir de mañana podrían provocar una nueva crecida del río.