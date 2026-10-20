¿Sale más barato comprar otra moto? Las multas detrás de los biciclos que nadie retira

Leonardo Roa, director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Ciudad del Este, informó que actualmente hay más de 100 motocicletas en el corralón, retenidas por distintas faltas administrativas. De ese total, 54 ya reúnen las condiciones para ingresar al proceso de subasta o remate.

Según explicó, la ordenanza municipal establece que, si los propietarios no retiran sus motocicletas en un plazo de seis meses, estas pueden ser destinadas a remate o a chatarra. No obstante, aclaró que antes deben cumplirse una serie de procedimientos administrativos e incluso judiciales.

“Vamos a hacer un llamado hasta fin de mes y el próximo mes vamos a remitir los antecedentes al Juzgado de Faltas para iniciar los trámites legales para la subasta o remate”, dijo Roa. El objetivo, indicó, es dar una última oportunidad a los propietarios para que se presenten y regularicen su situación.

Muchos prefieren comprarse otro biciclo que pagar la sanción pecuniaria

El director de la PMT contó que uno de los motivos por los que algunos propietarios optan por no retirar sus motocicletas es el monto de las multas, que en determinados casos puede llegar a 20 jornales, equivalentes a G. 2.341.540.

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La motocicleta más antigua del corralón ingresó el 16 de abril de 2024, tras un percance, y quedó a disposición del Ministerio Público.

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Roa también explicó que la situación es diferente en el caso de los automóviles, cuyos propietarios generalmente pagan las multas en menos de tres días. Actualmente, la institución tiene apenas una camioneta retenida desde el año pasado, debido a que su conductor habría arrollado a un transeúnte y el vehículo quedó como evidencia a disposición de la Fiscalía.

¿Qué pasa con las multas vencidas?

Roa explicó que las multas caducan a los dos años. Sin embargo, aclaró que la caducidad no implica que el bloqueo municipal se levante automáticamente: el propietario debe realizar las gestiones correspondientes ante la Municipalidad.