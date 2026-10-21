Landau afirma que la Triple Frontera lleva décadas “un poco descontrolada”

Christopher Landau acompaña al presidente de la República, Santiago Peña, quien desarrolla su jornada de Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación en la Tercera División de Infantería, ubicada a 8 kilómetros del Puente de la Amistad. Allí recorrieron la nueva Compañía Contraterrorista.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos destacó la importancia de la cooperación entre Estados Unidos y Paraguay para fortalecer la seguridad en la Triple Frontera, una zona estratégica que, por su ubicación geográfica, plantea importantes desafíos en materia de control territorial y prevención de amenazas transnacionales.

“Es muy alentador ver que el Paraguay también está evolucionando su estrategia de seguridad para confrontar estas amenazas”, expresó el funcionario estadounidense.

Asimismo, consideró importante la creación de una unidad especializada en contraterrorismo, aunque lamentó que las circunstancias actuales hagan necesaria la existencia de este tipo de estructuras.

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Estados Unidos considera a la Triple Frontera una zona estratégica para organizaciones terroristas como Hezbolá.

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Refuerzo de la presencia estatal

La nueva unidad especializada no convencional de las Fuerzas Armadas tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta militar y consolidar una presencia más firme del Estado en la Triple Frontera, un área estratégica que conecta a Paraguay, Brasil y Argentina.

El diplomático norteamericano afirmó que los desafíos de seguridad que enfrentan los países del hemisferio occidental requieren una mayor coordinación entre los gobiernos, a fin de proteger a sus poblaciones.

“Es importante que el Estado demuestre su superioridad, para que nadie tenga ninguna duda de que el Estado tiene la cuestión de seguridad bajo control”, expresó.

El funcionario del gobierno estadounidense consideró que la inversión en equipamiento, capacitación y unidades especializadas es un paso importante para la estrategia de seguridad de Paraguay.