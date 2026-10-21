Vuelve la inestabilidad a Ciudad del Este: prevén lluvias y tormentas para hoy

Para este miércoles 21 de octubre, se anuncia un ambiente cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que posteriormente pasarán a ser variables. También se prevén lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima alcanzará los 24 °C.

El jueves continuará el tiempo cálido e inestable, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas se ubicarán entre los 20 °C y 25 °C.

En tanto, para el viernes se pronostica un leve aumento de las temperaturas, con una mínima de 21 °C y una máxima de 28 °C. El cielo seguirá mayormente nublado y se esperan vientos moderados del noreste, que luego serán variables, además de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

Preocupación para los damnificados

Ante el pronóstico de condiciones climáticas inestables, se recomienda a la población, especialmente a los damnificados, mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas.

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