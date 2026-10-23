Ciudad del Este tendrá un fin de semana lluvioso y con tormentas eléctricas

De acuerdo con el pronóstico, la jornada se presentará cálida, con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 27 °C. Los vientos soplarán inicialmente del norte, con intensidad moderada, y luego serán variables. También se esperan lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

Para mañana, se mantendrán las condiciones inestables, con cielo mayormente nublado, vientos variables que posteriormente rotarán al sur y precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista es de 22 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 26 °C.

En tanto, el domingo se registrará un ambiente fresco a cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 18 °C y 22 °C. Se pronostican vientos moderados del sur, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, con una tendencia a la mejoría hacia el final de la jornada.