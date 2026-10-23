ABC en el Este
23 de octubre de 2026 - 06:48

Ciudad del Este tendrá un fin de semana lluvioso y con tormentas eléctricas

Escena urbana en un día lluvioso, con edificios y árboles verdes bajo un cielo nublado, sin personas visibles.
La Dirección de Meteorología prevé otra jornada lluviosa en el Este del país.Tereza Fretes Alonso

La Dirección de Meteorología anuncia jornadas cálidas, con cielo mayormente nublado, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas para Ciudad del Este.

Por ABC Color

De acuerdo con el pronóstico, la jornada se presentará cálida, con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 27 °C. Los vientos soplarán inicialmente del norte, con intensidad moderada, y luego serán variables. También se esperan lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

Para mañana, se mantendrán las condiciones inestables, con cielo mayormente nublado, vientos variables que posteriormente rotarán al sur y precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista es de 22 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 26 °C.

En tanto, el domingo se registrará un ambiente fresco a cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 18 °C y 22 °C. Se pronostican vientos moderados del sur, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, con una tendencia a la mejoría hacia el final de la jornada.