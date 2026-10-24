Persistirán las lluvias y tormentas eléctricas en Ciudad del Este

De acuerdo con el reporte, la temperatura mínima prevista es de 20 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 27 °C. Los vientos serán variables y posteriormente soplarán de forma moderada desde el sector sur.

Para mañana, domingo, se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas durante las primeras horas o parte de la jornada, con tendencia a mejorar posteriormente. Las temperaturas oscilarán entre los 18 °C y los 22 °C, con vientos moderados del sur.

En tanto, para el lunes, se pronostica un descenso de la temperatura mínima hasta los 13 °C, mientras que la máxima llegaría a los 23 °C. El tiempo se mantendría fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del sur.