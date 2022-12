Hilos tensores faciales ¿son mágicos?

Según la historia, los hilos tensores tienen su origen en el Japón cuando se utilizaron en cirugías cardiacas para suturaciones que requerían más flexibilidad. Debido a que mediante la absorción del cuerpo se corrían menos riesgos en el proceso de curación se fueron descubriendo los usos estéticos de esta técnica.

Esta es una técnica utilizada principalmente para disimular líneas de expresión, sostiene la cosmiatra y esteticista Silvia Ayala. Se trata del uso de hilos de polidoxanona que son reabsorbidos por el cuerpo, agrega. Su aplicación es totalmente indolora (no se utilizan agujas y no es un procedimiento quirúrgicos) y por lo tanto no implica riesgos, enfatiza Ayala.

Este tratamiento es más moderno y efectivo que los hilos de oro o los conocidos como hilos rusos. Estas técnicas han perimido debido a que provocaban reacciones adversas, endurecimientos e irregularidades en el relieve cutáneao.

Entre el bótox y los hilos tensores de polidaxanona, es más efectivo el de los hilos, refiere Ayala.

Hilos tensores contra las arrugas

“Los hilos tensores ofrecen muy buenos resultados contra la flacidez, arrugas, etc. Se los conoce como hilos mágicos por su doble efecto: tensan y redensifican la piel mediante la estimulación de producción de colágeno de manera natural”, explica Silvia Ayala. Agrega que estos hilos tensores están formados por fibras de colágeno, ideal para rejuvenecer el rostro.

Respecto a las contraindicaciones, explica que los mismos no tienen mayores complicaciones. “Se trata de hilos tensores sólidos que se colocan cuando comienzan a molestar algunas líneas de expresión”.

El procedimiento consiste en una limpieza profunda del rostro, luego se marcan las zonas que se desean tratar para finalmente aplicar los hilos con masajes y productos diseñados para el mismo.

Una vez colocados requieren cuidados especialmente en las primeras 12 horas: no lavarse el rostro, solo aplicarse sérum y protector solar. Esperar 12 horas para lavrse el rostro. Asimismo hay que esperar 24 horas para realizar sauna por ejemplo. Tampoco se pueden realizar ejercicios intensos el día en que se realiza el procedimiento. También se debe evitar la exposición al sol en la primera semana. “Luego se vuelve a la rutina normal”.

Cuánto duran los hilos tensores

Esa rutina normal implica limpiar, tonificar e hidratar la piel así como la aplicación de protector solar cada tres horas.

Finalmente, Silvia Ayala refiere que los hilos tensores pueden durar entre 12 a 18 meses, aunque la reabsorción se da entre los seis y ocho meses de aplicación. “La duración del efecto dependerá del tipo de piel de la paciente y de su predisposición genética. Una vez que los efectos vayan cediendo, se puede reaplicar el tratamiento sin ningún riesgo y problema”, finaliza.