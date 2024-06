¿Cuál es el mayor arrepentimiento de las mujeres?: un psiquiatra responde

La Universidad de Harvard es, sin dudas, una de las organizaciones de educación más prestigiosas del mundo, sino la más. En todos los ámbitos. Y en el de la psiquiatría, cuenta con Robert Waldinger, profesor en la Harvard Medical School y director del Centro de Terapia Psicodinámica e Investigación del Hospital General de Massachusetts.

Este especialista encabezó y coordinó un estudio que despertó el interés de todos los medios especializados y masivos. Es que no hay tema más magnético que la búsqueda de la felicidad y… ¡poder encontrarla!

El Harvard Study of Adult Development convocó en Boston a tres generaciones. Lo arrancó en 1938 y a lo largo de 80 años analizó a más de 2000 personas, hombres y mujeres. Abuelos, padres e hijos, claro, en un estudio que se puede ver en la web de la Universidad.

Ese trabajo, coordinado por Waldinger, derivó en un libro llamado The Good Life: Lessons From the World’s Longest Scientific Study of Happiness (La buena vida: lecciones del estudio científico sobre la felicidad más extenso del mundo), publicado en 2022, en coautoría de Robert Waldinger con el doctor Marc Schultz, y que trata sobre los factores que se relacionan con el bienestar y la felicidad.

Lea más: Cómo impacta la “ilusión positiva” en la felicidad

Qué hace felices a las mujeres y a los hombres

El sitio especializado Medscape, ayuda a entender los alcances de este estudio y del pensamiento profundo del doctor Robert Waldinger.

Los profesionales participantes en el estudio dedujeron que lo más significativo, a lo largo de los años, es cuidar la salud y establecer relaciones cálidas y cordiales con los demás.

El éxito profesional, la aptitud social, las actividades placenteras y un alto nivel educativo ayudan bastante.

La comprensión de que ninguna vida está libre de problemas y estar dispuestos a aceptar los giros inesperados ayuda a superar los momentos difíciles.

Del lado de enfrente, los rasgos que operan contra la felicidad, están liderados por la soledad, el estrés y sobredimensionar los problemas.

Waldinger pone énfasis en el factor negativo de creer que, menos yo, todos viven bien, sanos y largo tiempo, como quieren hacer creer las redes sociales. Las relaciones virtuales bajan la autoestima y no deben sustituir al contacto humano real y de calidad. Robert Waldinger lo sintetizó así: “No serás feliz hasta que tengas una buena vida”, según lo expresó en una charla TED con más de 42 millones de visualizaciones. Claro que no es tan simple cumplir con los preceptos del prestigioso psiquiatra de Harvard y declararse simplemente felices. A lo largo de la vida miramos hacia atrás y pensamos: esto debería haberlo hecho de otra manera. Si hubiera sido diferente, hoy no tendría tal o cuál pensamiento.

Lea más: ¿A quién llamarías en medio de la noche?: esto puede determinar tu felicidad

De qué puede arrepentirse una mujer

Waldinger se dedicó, también, a investigar este tema específicamente en las mujeres y encontró interesantes respuestas.

En un punto de su investigación, pareció entender que la felicidad en las mujeres era un subgénero aparte en su trabajo. Y empezó a cotejar las vivencias femeninas en las tres generaciones estudiadas.

Así concluyó que las mujeres de hace 70 años disponían de menos libertades pero eran más felices porque no tenían expectativas: sin expectativas no hay frustración posible.

La mujer hoy es más capaz que el hombre de establecer nuevas relaciones y cuidar de las viejas.

Según lo revela la revista Telva en un artículo dedicado a este estudio de más de 85 años sobre la felicidad, el doctor Robert Waldinger pregunta a mujeres mayores, de 70 a 90 años, qué cosas hubieran querido hacer más o hacer menos.

El artículo relata sobre el estudio de Harvard que, así como los hombres se arrepienten de haber pasado “demasiado tiempo en el trabajo y lejos de sus seres queridos”, las mujeres mayores expresan que se arrepienten de haber pasado demasiado tiempo preocupándose por lo que pensaran otras personas “en lugar de vivir con autenticidad”.

Lea más: Yellow day: ¿Por qué el 20 de junio es el día más feliz del año?

Ellas dijeron arrepentirse de haber esperado demasiado tiempo para luchar por sus deseos y espacios personales; o no haber tenido el coraje de desarrollar su propia personalidad.

Muchas de esas mujeres lamentaban no sentirse realizadas en algunos aspectos de su vida por estar pendientes del “qué dirán”.

Robert Waldinger, en su libro Una Buena Vida, que en Argentina edita Editorial Planeta, y también en las disertaciones que da en todo el mundo, señala que la calidad de nuestras relaciones “no se basa en la cantidad de amigos o en la popularidad que tenemos, sino en la autenticidad y verdadera profundidad de esas relaciones”.

Fuente: Clarín.com