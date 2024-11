No matrimonio, no hijos, no citas, no sexo: el Movimiento 4B se fortalece

Se trata de una respuesta a ideologías conservadoras. Conocido como el movimiento de las “4 No” (No matrimonio, No hijos, No citas, No sexo), cuestiona la idea de que el matrimonio y la maternidad son únicos caminos hacia la realización personal.

Esta tendencia, a veces controvertida, ha ganado seguidores, especialmente en Estados Unidos, convirtiéndose en símbolo de resistencia para muchas mujeres que buscan nuevos roles en la sociedad actual.

El Movimiento 4B se originó en Corea del Sur alrededor de 2015, naciendo en comunidades digitales femeninas donde mujeres jóvenes compartieron sus frustraciones respecto a las expectativas de matrimonio y crianza, además de enfrentar desigualdad de género y presiones sobre la apariencia. En coreano, las cuatro “B” son “bihon” (no al matrimonio), “bichulsan” (no a la maternidad), “biyeonae” (no a las citas) y “bisekseu” (no al sexo).

Estas mujeres buscan un estilo de vida independiente que se aleje de lo tradicional, usando el Movimiento 4B para desafiar roles como el de esposa y madre.

Implicaciones sociales y políticas del Movimiento 4B

En un país con una de las tasas de natalidad más bajas, el Movimiento 4B ha generado tensiones con el gobierno surcoreano, el cual se enfoca en aumentar la población. Incentivos como subsidios de vivienda y beneficios fiscales buscan fomentar el matrimonio y la maternidad.

En 2016, un “mapa rosa” identificando mujeres en edad reproductiva fue señalado como cosificación, a lo que el movimiento respondió afirmando que el útero no es del Estado, defendiendo la autonomía femenina.

La crítica al patriarcado del Movimiento 4B resonó más allá de Corea. En Estados Unidos, tras la presidencia de Donald Trump, el 4B ha encontrado eco entre mujeres jóvenes que resisten discursos conservadores y restricciones a sus derechos. El movimiento se vincula a la pérdida de derechos como el aborto, llevando a muchas a replantearse sus relaciones.

El propósito de las “4 No” está inspirando a mujeres americanas para valorar su autonomía en aspectos como familia y pareja, especialmente después de la revocación de Roe vs. Wade, que ha incrementado el temor a perder derechos. Redes sociales como TikTok e Instagram son plataformas donde se promueven ideas del 4B contra políticas conservadoras, con el lema como bandera.

Interpretaciones y prácticas del Movimiento 4B en los Estados Unidos

En el contexto estadounidense, el 4B se adapta, priorizando bienestar y protección personal. Aunque en Corea existe una estructura clara, las mujeres en Estados Unidos ven el movimiento como inspiración para redefinir sus relaciones y desafiando expectativas sociales.

Algunas eligen prescindir del matrimonio y relaciones formales, centrando sus esfuerzos en proyectos personales. Otras boicotean negocios manejados por hombres, reforzando la autosuficiencia económica.

Aunque no adopta la misma estructura masiva que en Corea, el 4B está ayudando a crear una red global de solidaridad. Las participantes ven su elección no solo como autonomía personal, sino como un acto colectivo ante una sociedad que perciben ignora sus derechos fundamentales.