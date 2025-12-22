Docentes de España piden "mil millones para Palestina" en el sorteo de lotería de Navidad

El sorteo de lotería de Navidad, que se retransmite en vivo por televisión e internet y copa la atención de los españoles cada 22 de diciembre, se celebra en el Teatro Real y reparte multitud de premios.

La acción llevada a cabo por el colectivo 'Marea Palestina: la educación contra el genocidio' en el patio de butacas del Teatro Real buscaba poner el foco en la proposición no de ley (PNL) que el grupo presentó recientemente en el Congreso, un texto que propone destinar el beneficio generado por el sorteo de la Lotería de Navidad a la población palestina como aportación excepcional.

Las ventas del sorteo extraordinario de lotería de Navidad que se celebra este lunes crecieron un 1,4 % respecto a 2024 y alcanzaron un total de 3.554 millones de euros, según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae).

Según Marea Palestina, los participantes de la acción llevada a cabo en el sorteo de la lotería de Navidad no buscaban protagonismo ni confrontación, sino tan solo aprovechar un momento de máxima atención pública para trasladar el foco a la necesidad de ayudar a la población de la Franja de Gaza.

Los participantes en la acción eran todos docentes y tenían como objetivo "contribuir a que una iniciativa institucional con finalidad humanitaria no pase inadvertida", informó Marea Palestina en un comunicado.

El colectivo ya ha protagonizado actos de protesta no violenta como la reciente sentada ante el 'Guernica' en el Museo Reina Sofía de Madrid, y este fin de semana instaló en el Círculo de Bellas Artes de Madrid un belén navideño usando, precisamente, a los protagonistas de ese cuadro de Pablo Picasso para recordar a los palestinos muertos por los bombardeos de Israel.