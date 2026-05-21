Berlín aprueba presentarse como aspirante a los Juegos Olímpicos de 2036, 2040 o 2044

La iniciativa recibió mayoría con los votos a favor de la Unión Cristianodemócrata (CDU) del alcalde-gobernador, Kai Wegner, del Partido Socialdemócrata (SPD), su socio de coalición, y del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), en la oposición.

Se pronunciaron en contra La Izquierda y Los Verdes.

"Nuestra postulación es una verdadera promesa de futuro para las generaciones futuras. Queremos un desarrollo positivo para Berlín", declaró Wegner durante el debate previo a la votación, según la cadena regional RBB.

El alcalde-gobernador defendió que, en el caso de una postulación positiva, la organización de unos Juegos Olímpicos podría atraer muchas inversiones y tener un impacto positivo en el espacio urbano y en las infraestructuras.

Por el contrario, La Izquierda y Los Verdes advirtieron del riesgo financiero y de la ya tensa situación presupuestaria que vive Berlín.

Según el plan del Senado berlinés, como es conocido el Gobierno de la ciudad-estado, no sería necesario construir instalaciones deportivas, a excepción de una nueva piscina para las competiciones de natación, con un coste de unos 100 millones de euros, aunque sí sería necesario modernizar los estadios existentes.

Según cálculos de expertos externos solicitados por el Senado, los costes de la organización de los Juegos serían de 4.820 millones de euros, mientras que se podrían alcanzar ingresos de 5.240 millones de euros, con lo que quedaría un balance positivo de 420 millones de euros.

Al contrario que en Múnich (sur), Hamburgo (norte) y Renania del Norte-Westfalia (oeste), las otras dos ciudades y la región alemana que aspiran a albergar unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, en Berlín no ha habido un procedimiento de consulta popular.

Es por ello que los detractores de la postulación han lanzado una campaña de recogida de firmas para forzar un referéndum contra la candidatura, que en caso de que recaben 20.000 rúbricas hasta octubre, podría celebrarse el año que viene.

En la próxima Asamblea General de la Confederación Olímpica del Deporte Alemana (DOSB), que se celebrará el 26 de septiembre, se decidirá cuál de los cuatro aspirantes alemanes presenta oficialmente su candidatura.

Los últimos Juegos Olímpicos que organizó Alemania fueron los de Múnich en 1972.