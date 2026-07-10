Bélgica implantará una viñeta obligatoria para circular por autopistas y carreteras

La viñeta digital será de obligado cumplimiento para todos los vehículos de hasta 3,5 toneladas, tanto de matrícula belga como extranjera, con el objetivo de que los conductores foráneos también contribuyan a los costes de mantenimiento de la red.

Se podrá escoger entre varios modelos de viñeta según su duración: un día, diez días, dos meses o un año.

El precio de esta nueva 'pegatina' será distinto en función de las emisiones CO2 del vehículo: la de un año costará 90 euros para los eléctricos, 100 euros para los matriculados a partir de 2006 y 125 para los vehículos más contaminantes, con matrícula anterior a 2005.

Las autoridades vigilarán el cumplimiento de la normativa mediante cámaras de reconocimiento de matrículas e impondrán una multa de 70 euros en caso de infracción.

Los tres ejecutivos regionales, gestores de la red viaria en Bélgica, prometen que el efecto para los bolsillos de los ciudadanos será mínimo gracias a la reducción de los impuestos existentes, que se compensarán con esta nueva medida destinada a recaudar cientos de millones de euros para la conservación de las carreteras.

El acuerdo entre las tres regiones se ratificará este mismo viernes, indicó el Ministerio de Movilidad de Valonia.

La viñeta ha sido objeto de controversia política desde hace 20 años, cuando la región valona puso esta medida encima de la mesa, la región flamenca la rechazó y la falta de mayorías en Bruselas Capital la bloqueó.

Cuando entre en vigor, Bélgica se sumará a otros ocho países europeos que ya cuentan con un sistema de pago por viñeta: Hungría y Rumanía en formato digital y Austria, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa y Suiza en versión física.