Más de 39.000 emergencias atendidas en el festivo de tres días en Ecuador

En un comunicado, el ECU 911 señaló este martes que el Distrito Metropolitano de Quito fue el que concentró el mayor número de novedades.

El ECU 911 detalló que se registraron 27.401 alertas de seguridad ciudadana; 4.062 de gestión sanitaria; 3.837 de tránsito y movilidad, entre otros.

Los municipios con mayor incidencia de alertas fueron Quito con 8.294; Guayaquil con 7.066; Cuenca con 2.008; Santo Domingo 1.249, Ibarra 1.244 y Loja 865, mientras otros cantones sumaron 18.509 llamadas.

Con cerca de 6.000 cámaras ubicadas en lugares estratégicos en todo el país, 3.100 servidores canalizaron emergencias y coordinaron recursos logísticos con las respectivas entidades en 18 centros zonales y operativos a nivel nacional, con especial seguimiento en lugares de concentración masiva, como sitios turísticos, terminales aéreos y terrestres, rutas de acceso, balnearios, plazas y parques.

Se ejecutó también el monitoreo a través de 99 dispositivos en el perfil costero, 163 cámaras en terminales aéreos y terrestres y 178 puntos del Sistema de Alerta Temprana (SAT), que forman parte de la operatividad y logística para la atención ante posibles incidentes.