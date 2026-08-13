Timur Turlov apuesta por la digitalización para impulsar el futuro del ajedrez

Esta transformación, junto con la expansión del ajedrez en la educación y el fortalecimiento de las federaciones nacionales, forma parte de la visión de Turlov sobre el futuro de esta disciplina.

Así lo explicó el CEO de Freedom Holding Corp en el marco de la fase continental de América del FIDE-ISCF World Schools Team Championship 2026, celebrada en Costa Rica.

“Debemos poder acceder a todas las funcionalidades de inteligencia artificial para la educación y el ajedrez, desarrollar soluciones de juego limpio contra las trampas en las plataformas digitales y desarrollar una plataforma digital de juego para FIDE destinada a algunas competencias y campeonatos de FIDE”, aseveró Turlov.

La transformación digital junto con la expansión del Chess in Education y la sostenibilidad financiera de las federaciones nacionales, forman parte de los ejes principales de la candidatura de Turlov a la presidencia de FIDE en las elecciones del 2026.

Entre los resultados que visualiza el experto se encuentran la incorporación de nuevos patrocinadores al ajedrez, el desarrollo de una plataforma digital sólida para cada federación nacional y una mayor participación de patrocinadores, federaciones y jugadores, así como el crecimiento del ajedrez en las escuelas.

"En muchos países emergentes y en muchas pequeñas federaciones en desarrollo, incluso una pequeña inversión puede generar un enorme impulso en términos de eficiencia (...) Definitivamente necesitamos más entrenadores y formadores para niños y jóvenes talentosos en las federaciones emergentes", explicó.

Agregó que son necesarios más torneos abiertos, especialmente en algunas zonas que no están suficientemente cubiertas en África, Asia y América Latina.

La educación también es una de las claves para Turlov, ya que el ajedrez, más allá de ser un deporte, contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas como la concentración, el pensamiento estratégico, la capacidad de decisión, la gestión del riesgo y la visión a largo plazo.

"Creo firmemente que el ajedrez ayuda a los niños a entrenar la concentración, la toma de decisiones y el pensamiento estratégico, y a ser capaces de anticipar y predecir algunos de los movimientos de sus oponentes. El ajedrez es una gran herramienta y un gran facilitador del propio proceso educativo, por eso es una parte tan importante de nuestra iniciativa de la International Schools Chess Federation", destacó Turlov.

Turlov, quien preside la Federación de Ajedrez de Kazajistán y la International Schools Chess Federation (ISCF), ha impulsado varias iniciativas en Kazajistán, entre ellas un sistema digital para gestionar la relación de la federación con los jugadores y centralizar información sobre árbitros, entrenadores, torneos y clubes, así como una plataforma educativa y de juego.

Como parte de la estrategia, el país ha ampliado su participación en acontecimientos internacionales, mientras que el programa Chess in Education se ha implementado en más de 1.500 escuelas y alcanza a más de 60.000 estudiantes.

Freedom Holding Corp., General Partner del FIDE-ISCF World Schools Team Championship – Americas Stage, apoya el ajedrez como parte de su responsabilidad social corporativa, con especial énfasis en la educación de los jóvenes y la creación de oportunidades a largo plazo para las futuras generaciones, por medio de torneos y conferencias.

El FIDE-ISCF World Schools Team Championship 2026 se desarrolla en cuatro etapas continentales, en donde ya fueron realizados los campeonatos en Asia, África y América. La cuarta será celebrada en Armenia a finales de septiembre para Europa y posteriormente, será anunciada la sede para la Gran Final.

Esta fue la primera vez que Costa Rica, y Centroamérica como región, acoge esta fase del campeonato. El evento fue organizado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y la International Schools Chess Federation, junto con la Federación Costarricense de Ajedrez y la Confederación de Ajedrez para América, con Freedom Holding Corp., matriz de Freedom24, como General Partner.

Como parte de las actividades se llevó a cabo la conferencia ministerial Smart Moves Americas: Governments That Think Ahead, que reunió a representantes de gobiernos, autoridades educativas, especialistas en planes de estudio y socios internacionales para analizar enfoques prácticos destinados a ampliar la integración del Chess in Education en los sistemas educativos de toda América.

Las iniciativas presentadas en Costa Rica reflejan, en buena medida, las prioridades que Turlov plantea para el futuro de la FIDE: una mayor digitalización, una expansión del ajedrez educativo y un modelo más sostenible para las federaciones nacionales, con el objetivo de ampliar el alcance y fortalecer el desarrollo del deporte a escala global.