Dislexia: 7 señales que pueden aparecer en niños y suelen pasar desapercibidas

La dislexia es una diferencia del neurodesarrollo que afecta principalmente la precisión y la fluidez para leer y escribir. No se relaciona con la inteligencia, la creatividad ni el esfuerzo. Su núcleo suele estar en el procesamiento fonológico: la capacidad de reconocer y manipular los sonidos que componen las palabras. Estas son algunas señales tempranas que no deberías ignorar:

1. Lee lento, incluso cuando entiende el tema

Puede comprender una historia si se la leen, pero le cuesta decodificarla por sí mismo. Lee palabra por palabra, pierde el renglón o necesita releer varias veces. La dificultad no está necesariamente en entender las ideas, sino en convertir letras en sonidos con automatismo.

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2. Omite, cambia o invierte letras y sílabas de forma persistente

Confundir letras parecidas, como b y d, puede ser esperable al inicio de la alfabetización. La señal merece atención cuando los cambios persisten: escribir “pato” por “topa”, saltear sílabas, alterar el orden de sonidos o sustituir palabras por otras similares.

3. Evita leer en voz alta y anticipa el error

No siempre dice “no puedo”. A veces pide ir al baño cuando toca leer, se muestra inquieto o entrega rápido una tarea para no exponerse. La evitación puede ser una estrategia para protegerse de la vergüenza: muchos niños advierten que les lleva más tiempo que a sus pares antes de poder explicarlo.

4. La ortografía cambia mucho de un día a otro

Puede aprender una palabra y escribirla de varias maneras en la misma hoja. Errores como separar o unir palabras incorrectamente, omitir letras o escribir según el sonido —por ejemplo, “kiero”— no indican desinterés cuando son frecuentes y se sostienen pese a la práctica.

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5. Le cuesta recordar secuencias verbales

Los días de la semana, los meses, el abecedario, tablas o instrucciones con varios pasos pueden demandarle más tiempo. Esto no significa que tenga mala memoria en general: algunos niños recuerdan muy bien imágenes, recorridos, datos de interés o relatos, pero tropiezan con secuencias de sonidos y símbolos.

6. La copia del pizarrón resulta agotadora

Mirar una palabra, retenerla y reproducirla en el cuaderno exige coordinación entre atención, memoria de trabajo y lenguaje escrito. Si copia incompleto, pierde el lugar o tarda de manera desproporcionada, conviene observar si la dificultad aparece también al leer y escribir de forma autónoma.

7. La frustración aparece antes que la tarea

Dolor de panza antes de la escuela, enojo frente a los deberes, baja autoestima o frases como “soy malo para todo” pueden ser consecuencias de una dificultad no reconocida. La experiencia repetida de fallar en actividades cotidianas puede afectar el bienestar emocional, aun cuando el niño tenga fortalezas claras en otras áreas.

Estas señales no alcanzan para diagnosticar dislexia. También pueden vincularse con el ritmo de alfabetización, problemas de visión o audición, ansiedad, trastornos del lenguaje u otras necesidades educativas.

Si las dificultades son persistentes y afectan la vida escolar o familiar, una evaluación interdisciplinaria —con profesionales de psicopedagogía, fonoaudiología, psicología o neuropsicología, según el caso— permite comprender qué está ocurriendo y definir apoyos adecuados.