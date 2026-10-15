Fiscalía General de Rusia retira demanda contra el nuevo presidente de la FIDE

"Recibimos la solicitud de retirada (de la demanda) firmada por el vicefiscal general (Ígor) Tkachov", declaró la jueza del Tribunal del distrito Tver de Moscú, que debía elegir este jueves la fecha de la vista, citada por la agencia rusa Interfax.

La Fiscalía General presentó hace dos semanas una demanda para confiscar los bienes de Turlov y otras entidades vinculadas con el presidente de la FIDE por valor de cientos de millones de dólares, justamente después de que fuese elegido y mantuviese las sanciones contra el ajedrez ruso.

Según el periódico ruso Kommersant, la Fiscalía General rusa le habría acusado de donar sumas millonarias de ayuda humanitaria a Ucrania, algo por lo que Rusia podría declararle "extremista" y procesarlo penalmente, aunque la Justicia rusa no develó los detalles de la causa que optó por retirar.

Turlov, de 38 años y nacido en Moscú, se convirtió el pasado 26 de septiembre en el octavo presidente de la FIDE y el primero no ruso en los últimos 30 años, en los que estuvieron al frente de la institución Arkadi Dvorkovich y Kirsan Ilyumzhinov (1995-2018).

Además, es el actual presidente de la federación de ajedrez de su país y también de la Federación Internacional de Ajedrez Escolar.

Entre las entidades y empresarios vinculados a Turlov figuran las compañías financieras Freedom Holding, Freedom Finance Europe, W-Empirical Holding y su socio de negocios, el empresario Arkadi Schukin.

El nuevo presidente de la FIDE renunció a la ciudadanía rusa en 2022 tras el comienzo de la guerra en Ucrania y adoptó la nacionalidad kazaja.

Hasta junio de ese año las compañías del empresario participaron activamente en el mercado de valores ruso, pero en junio de 2022 se retiraron y anunciaron la venta de sus activos en Rusia a empresas locales.

A principios de año los activos de Freedom Holding, compañía actualmente registrada en Estados Unidos, superaron los 13.000 millones de dólares y los beneficios netos ascendieron a 153 millones de dólares.