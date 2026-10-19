Los hermanos Torres y Niland estarán en gala de 50 mejores restaurantes del mundo en Lima

La ceremonia se desarrollará en el Teatro Municipal de Lima y durante los días previos se organizará en la capital peruana las '50 Best Signature Sessions', encuentros colaborativos entre cocineros peruanos y extranjeros con asistencia de medios de comunicación internacionales.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) informó en un comunicado que entre los invitados a estos encuentros estarán los hermanos Torres, del restaurante Cocina Hermanos Torres, reconocido con tres estrellas Michelin y una Estrella Verde Michelin, quienes compartirán esta experiencia con el peruano James Berckemeyer, del restaurante Cosme.

También participará el australiano Josh Niland, referente de la cocina marina contemporánea por su propuesta de aprovechamiento integral del pescado, y que en esta ocasión cocinará junto al cocinero peruano Rafael Osterling, dueño de Rafael y El Mercado, entre otros.

Otro de los invitados será el mexicano Santiago Lastra, fundador de KOL, en Londres, quien durante su participación explorará la cocina a leña de Sapiens, en una experiencia en la que destacará los productos locales, junto al chef Jaime Pesaque, del restaurante Mayta.

Desde la India llegará Prateek Sadhu, fundador de NAAR, restaurante ubicado en las montañas del Himalaya que pone en valor los ingredientes, las técnicas y las tradiciones de las comunidades de montaña y que compartirá esta experiencia con el chef Juan Luis Martínez, de Clon, quien presentará su propuesta de cocina peruana contemporánea con influencia venezolana.

Alejandro Chamorro y Pía Salazar, chefs y fundadores de Nuema, en Ecuador, son reconocidos por su exploración de los ingredientes y la biodiversidad de su país que anteriormente trabajaron en el reconocido restaurante peruano Astrid y Gastón.

Ambos cocinarán junto a los chefs peruanos Mayra Flores, Renato Kanashiro y Coco Tomita, del restaurante Shizen, quienes aportarán su propuesta de cocina nikkei.

Por otro lado, la programación también reunirá a Rocco Trattoria y Locale Firenze, ubicado en el puesto 33 de 'The 50 Best Bars 2026', en una experiencia que combinará cocina italiana y coctelería de autor con la presencia de los chefs Rodrigo Alzamora y Aníbal Vidarte y los mixólogos italianos Alessandro Mengoni y Fabio Fanni.

Además, como parte de las acciones de promoción vinculadas al evento, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) prepara un viaje gastronómico que contempla la participación de más de diez periodistas de Australia, Canadá, Francia, Italia, Japón, España, Reino Unido y Estados Unidos.