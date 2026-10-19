Venezuela formaliza su postulación para ser sede de los Juegos Centroamericanos 2030

"Hemos completado el proceso para postular a Venezuela como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030. Tengo fe en dios, que vamos a tener esos juegos, la sedee será Caracas", señaló la mandataria en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez entregó la documentación a Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Sports -ente encargado de organizar estos juegos-, en un encuentro en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

La mandataria dijo que el objetivo es que Venezuela siga mostrando su "brillo" al mundo, su capacidad de recuperación y de cómo supera las dificultades.

Por su parte, Mejía señaló que para este proceso de postulación hubo tres reuniones con el Comité Olímpico Venezolano, el Ministerio de Deporte, la Cancillería y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.

"Le prometemos el mayor de los tinos y de los juicios en la evaluación. Hemos visto en nuestra visita una Caracas lo suficientemente preparada para una responsabilidad de esta naturaleza, la que se nos ha enseñado y la que hemos visto", añadió.

Mejía explicó que ahora entra el proceso de validar la documentación y presentarlo al resto de ejecutivos y asamblea de la organización que representa.

En agosto pasado, la presidenta del Comité Olímpico Venezolano (COV), María Soto, presentó formalmente ante Centro Caribe Sports la solicitud para que Caracas sea considerada como anfitriona de la edición 2023 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

De ser aprobada la candidatura al concluir el proceso de evaluación, Caracas volvería a albergar los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras haber sido sede en 1959. Otra ciudad venezolana, Maracaibo, acogió la edición de 1998.