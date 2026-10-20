Cocinero peruano gana en Ecuador el Premio 'Joven Chef de las Américas 2026'

La provincia costera de Manabí fue escenario de la competencia internacional que reunió a jóvenes cocineros de Ecuador, Perú, Honduras, Costa Rica, Estados Unidos, Bahamas y Martinica, informó este martes a EFE la fundación FUEGOS, una de las organizadoras locales del evento.

El cocinero peruano obtuvo el primer lugar con Los Castigos, una reinterpretación de un postre tradicional de su país, mientras que el segundo lugar fue para el hondureño Diego Chevez Núñez, con Arroz del Sol; y Nicolle Jiménez, de Costa Rica, alcanzó el tercer lugar con Recuerdos del Caribe.

La competencia es una iniciativa del IGCAT, acogida en Ecuador por FUEGOS, y desarrollada en el ecosistema gastronómico (escuela-restaurante-laboratorio-incubadora) llamado Iche, en la localidad de San Vicente, Manabí, en el marco del reconocimiento de la provincia como Región Mundial de la Gastronomía de las Américas 2026.

El concurso se desarrolló este mes mediante dos desafíos que permitieron conocer las historias, ingredientes y prácticas culinarias de cada territorio.

Durante la primera jornada, los participantes prepararon un plato tradicional representativo de su lugar de origen, poniendo en valor las recetas, los productos y los conocimientos que forman parte de su identidad gastronómica.

En la segunda jornada, presentaron una reinterpretación contemporánea de sus preparaciones, incorporando técnicas, procesos de investigación y propuestas creativas que mantuvieran su conexión con las tradiciones culinarias de sus países.

El jurado internacional estuvo integrado por especialistas en gastronomía, investigación, sostenibilidad y comunicación culinaria, como la estadounidense Pia Sörensen, vinculada al programa Science & Cooking de la Universidad de Harvard y Lalo Plascencia, investigador gastronómico mexicano.

Además, la española Esperanza Peláez, periodista especializada en gastronomía; Laura Rosano, referente de la agroecología uruguaya; la estadounidense Nneka Nurse, especialista en gastronomía caribeña; y el cocinero ecuatoriano Edgar León.

El certamen contó con el apoyo del programa Futuros Urbanos MANPANOR-HIV y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en el marco de las iniciativas orientadas a fortalecer las oportunidades para la juventud y la gastronomía como herramienta de desarrollo territorial.

Aunque el concurso desarrollado en Ecuador es el primero en América, IGCAT ha realizado nueve ediciones del Premio 'Joven Chef Europeo' desde 2016 en España, Portugal, Irlanda, Grecia, Noruega, Francia e Italia para impulsar a jóvenes cocineros que reinterpretan recetas tradicionales de sus regiones, utilizando productos locales y promoviendo la sostenibilidad.