Video: Lo que dijo Aye Alfonso sobre el “no” de Lali Espósito

El “no” de Lali Espósito a la presentación de nuestra compatriota Ayelén Alfonso en el reality Factor X de España trajo mucha controversia, sobre todo, entre los fanáticos de Aye.

Esta tarde, Aye Alfonso conversó con Denise Hutter en el programa Ensiestados de ABC TV y aseguró que no se molestó con la argentina Lali Espósito, quien fue el único miembro de la mesa del jurado que le dijo “no”, pues los españoles Vanessa Martín, Willy Bárcenas y Abraham Mateo le dieron el “sí”.

¿Fue impresión nuestra o vos también quedaste medio molesta con la devolución de Lali?, le preguntó Denise Hutter a Aye Alfonso, quien con su característica sonrisa respondió: “No, no quedé para nada molesta. Realmente, yo agradezco muchísimo a todos los paraguayos por todo el fanatismo, por apoyarme, porque yo sé que no me van a abandonar en ningún momento, eso ya me demostraron. Pero yo también veo del lado positivo lo que Lali me dijo, busco el lado positivo, para bien; porque ella está buscando también una artista versátil, está buscando qué más puedo demostrar”.

Aye Alfonso: “Me sorprendió”

“Yo busco y veo de la mejor manera. Obviamente, no niego que, en ese momento, al estar ahí enfrente, me sorprendió. Pero no lo tomé de mala forma, sino que analicé mucho y lo veo como un desafío también que ella me está poniendo, de poder demostrar al mundo entero que puedo hacer cualquier estilo musical”, destacó Aye Alfonso sobre el “no” de Lali Espósito en la audición de la paraguaya en el plató central de Telecinco.

Aye Alfonso además destacó: “Inclusive, ella (Lali) me regaló más pantalla en el programa. Y también quiero comentar a toda la gente que al término del programa inclusive hasta tuve la oportunidad de intercambiar algunas palabras con ella y es súper buena persona. Es también hacerle entender a la gente que es un show, un reality, entonces también ver de ese lado positivo”.