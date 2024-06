¡Celeste Amarilla asegura que Kate Middleton le copió el look!

Celeste Amarilla compartió en su cuenta de X dos imágenes suyas y dos de la princesa Kate Middleton para mostrar la similitud de sus tenidas.

Ambas lucen las mismas maxifaldas plisadas “animal print”, acompañadas de poleras negras y botas de caño alto. Pero eso no es todo, porque hasta los accesorios que Celeste Amarilla y Kate Middleton llevan en el cuello son plateados y muy parecidos.

¿Quién copió a quién? Esa es la gran pregunta. Aunque la senadora Celeste Amarilla asegura que fue la esposa del príncipe William la que clonó su outfit desde Inglaterra.

“¿Qué se hace cuando Kate Middleton te copia el look?”, preguntó la política Celeste Amarilla en su cuenta en X.

Desde @SingerSports, la cuenta que utiliza el nombre del periodista Robert Singer, aunque no se trata del mismo, respondieron a Celeste Amarilla: “Te puede copiar todo, pero no pasa de ser una princesa y vos sos la reina del Paraguay, senadora. Teléfono Tacuara, no sé qué esperamos los paraguayos para hacer un golpe y vivir bajo la monarquía de tu belleza senadora. Te saluda Robert Singer”.

Celeste Amarilla siguió el juego y respondió al falso Robert Singer: “¡Realmente no sé qué están esperando! Yo soy la Queen ¿y nadie se da cuenta pio?”.

Otra seguidora consultó a Celeste Amarilla: “¿Compraron en la misma tienda, senadora?” y ella le respondió que sí.

Pero la gran interrogante sigue siendo si la senadora paraguaya copió el outfit de la nuera de Lady Di o fue la princesa de Gales la que se atrevió a copiarla. Ustedes, ¿Qué dicen?