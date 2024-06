¡Fátima Fernández ya es máster en guion de cine!

Fátima Fernández Mercado suma un nuevo título. ¡Sí! La actriz paraguaya se acaba de recibir de máster en guion de cine, series y dramaturgia en la Universidad Autónoma de Madrid, España.

“Esto no hubiese sido posible sin mis maestros de la Universidad Autónoma de Madrid que me guiaron en este proceso sumamente desafiante, y me apoyaron en mis horarios de rodaje y ensayos. Me sentí acompañada estos meses y estoy muy agradecida por ello”, expresó emocionada Fátima Fernández Mercado tras defender su tesis en España.

“Feliz de haber podido dedicar un año entero a la escritura. Me siento llena de motivación para continuar en este camino, y cumplir los sueños de esa nena que escribía cuentitos, intentando comprender su propia historia”, destacó Fati Fernández, quien hace solo semanas estrenó su primera obra breve llamada “Prejuicios y orgullo” en Madrid.