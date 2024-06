¡Se casó la chef Ivo Huber!

Ivo Huber y Santiago De Zavalía dieron el “sí, quiero” en una ceremonia al aire libre, en una posada boutique ubicada entre San Bernardino y Altos.

La pareja vivió un día mágico junto a sus familiares y amigos que llegaron para presenciar la ceremonia de unión matrimonial y posterior fiesta. Pero fueron los pequeños Alejo y Emma los más tiernos testigos de la boda de sus papis Ivo y Santi.

Ivo Huber: “Felizmente casada”

“Estado civil: Felizmente casada. Dios mío, no tengo palabras para describir lo que fue este finde de festejos, celebración y amor. No sé si decir que fue más de lo que me imaginé porque la verdad es que no quise pensar mucho, solo sentir cada momento”, comenzó escribiendo Ivonne Huber en su cuenta de Instagram, donde compartió fotografías del día que se juraron amor eterno con Santiago De Zavalía.

“Paré varias veces y dejé que todo eso que estaba pasando me atraviese, me abracé, me llené de esa unión de corazones palpitando por nosotros, por nuestro amor. En este momento soy una gratitud con patas”, aseguró la chef Ivo Huber.

“Y a mi husbi, Santi, ¡nuestra boda fue un hermoso reflejo de lo que construimos y vamos a seguir construyendo juntos! ¡Te amo! ¡Que viva el amor!”, destacó emocionada Ivonne Huber.