Video: la peculiar frase de Santiago Peña a su esposa por su cumpleaños

Santiago Peña, al igual que su antecesor Mario Abdo Benítez, aprovecha las redes sociales no sólo para la política, si no también para compartir vivencias cotidianas como mensajes de cumpleaños y otras actividades particulares, con el objetivos de acercarse más a la gente. Sin embargo, algunos internautas no pierden la oportunidad para “sacarle los trapos sucios”.

“Mi amor, te quiero con todo mi corazón. En el día de tu cumpleaños celebro realmente tu vida, celebro todo lo que has hecho por nosotros, lo que has hecho por mi y veo hacia adelante una vida llena de desafío”, indica Peña, trajeado y sentado en una de las salas de Mburuvicha Roga.

Peña no puede prometer “tranquilidad” a Leticia

Resaltó que no le puede prometer tranquilidad, pero sí mucho amor y compromiso, además de ver a sus hijos crecer, así como a sus nietos y sobrinos.

En el texto que acompaña el video en Instagram y otras redes enfatiza el amor entre ambos y de él para ella.

Desde la Oficina de la Primera Dama aún no dieron a conocer la agenda de Leticia Ocampos en el día de su cumpleaños número 44, tampoco si habrá o no festejo privado.