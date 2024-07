Stephi Stegman cumplió 32: “Con el corazón lleno de gratitud y esperanza”

Stephi Stegman llegó a los 32 años de vida y pasó su día especial rodeada de sus seres más queridos: su hijito Bruno, de 2 años, y su pareja, el músico colombiano Pablo Mejía.

“Fue mi cumpleaños y me encuentro reflexionando sobre el maravilloso viaje que ha sido la vida hasta ahora. Cada año ha traído consigo sus propios retos y alegrías, enseñándome lecciones valiosas y haciéndome crecer de maneras que nunca imaginé. A lo largo del camino, he conocido personas increíbles, he forjado amistades profundas y he creado recuerdos que atesoro con todo mi corazón”, comenzó escribiendo Stephi Stegman en su cuenta de Instagram.

“En estos 32 años, he aprendido que la verdadera felicidad no reside en lo material, sino en los momentos simples y sinceros compartidos con aquellos que amamos. He descubierto que el amor y la bondad son las fuerzas más poderosas, capaces de transformar cualquier situación y de llenar el alma de esperanza y gratitud”, aseguró Stephi Stegman, para luego destacar emocionada: “Hoy, celebro no solo mi cumpleaños, sino también a todas las personas que han sido parte de mi vida, quienes me han apoyado, inspirado y amado. A mi familia, amigos, y especialmente a mi pequeño Bru, gracias por ser mi luz y mi fuerza. Ustedes son el regalo más grande que la vida me ha dado”.

Stephi Stegman: “Estoy lista para abrazar todo lo que está por venir”

“Miro hacia el futuro con optimismo y emoción, sabiendo que aún hay mucho por descubrir y aprender. Agradezco cada experiencia pasada, buena o mala, porque me han moldeado en la persona que soy hoy. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, estoy lista para abrazar todo lo que está por venir. ¡Happy birthday to me, y gracias a todos por ser parte de esta increíble aventura!”, se puede leer en la parte final del texto que escribió Stephi Stegman al recibir sus 32 años.