Stephi Stegman contó porqué no es la nueva Miss Universo Paraguay

Los incondicionales seguidores de Stephania Stegman esperaban que la modelo internacional fuera designada como Miss Universo Paraguay 2024, pero no fue así.

Y fue la mismísima Stephi, quien horas antes de conocerse a la nueva soberana designada por la organización Reinas del Paraguay, dejó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram para contar que no representará a Paraguay en el certamen Miss Universo 2024, a realizarse en noviembre próximo en México.

“Queridos amigos y seguidores, hoy me dirijo a ustedes con un mensaje que nace del corazón. Desde el momento en que decidí embarcarme en este maravilloso viaje hacia el certamen de Miss Universo, lo hice con una pasión inquebrantable, dedicación total y un esfuerzo constante. Cada paso del camino ha sido un testimonio de mi compromiso y amor por representar a mi querido Paraguay”, comenzó escribiendo Stephi Stegman junto al material audiovisual que compartió con sus 286 mil seguidores.

Stephi Stegman: “No seré su Miss Universo 2024″

Luego, Stephania Stegman, quien trajo la primera corona de Miss Supranational a tierra guaraní en el 2015, continuó: “Sin embargo, la vida nos presenta desafíos y oportunidades en diferentes momentos, y aunque he trabajado arduamente y con la máxima dedicación, hoy debo anunciar que no seré su Miss Universo 2024. Es un momento de reflexión, pero no de desilusión, porque este no es un ‘no’ definitivo”.

“Quiero agradecer a todos los que me han apoyado y creído en mí. Su amor y apoyo han sido fundamentales en este viaje, y no tengo palabras suficientes para expresar mi gratitud. Este camino no ha sido en vano, pues he aprendido, crecido y fortalecido mis convicciones y mi espíritu”, destacó Stephi Stegman al tiempo de dejar el siguiente mensaje: “A todos aquellos que tienen sueños y aspiraciones, les digo: no se rindan. Cada paso, cada esfuerzo y cada experiencia nos acerca más a nuestras metas. Puede que no siempre alcancemos nuestros sueños en el tiempo que esperamos, pero eso no significa que no lo lograremos”.

“Seguiré adelante, con la misma pasión y determinación, sabiendo que este no es el final, sino un nuevo comienzo, muy pronto podré compartirles mi nuevo proyecto. Gracias por estar conmigo en este viaje. Juntos, seguiremos soñando y trabajando por un futuro brillante. Con todo mi cariño y gratitud”, finalizó el texto con la firma de Stephania Stegman.