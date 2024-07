Lady Gaga tras deslumbrar en los Juegos Olímpicos: “Me siento completamente agradecida”

“Me siento completamente agradecida de que me hayan pedido abrir los Juegos Olímpicos 2024. También me siento honrada de que el comité organizador de los Juegos Olímpicos me pida cantar una canción francesa tan especial, una canción para honrar al pueblo francés y su tremenda historia del arte, la música y el teatro”, comenzó expresando Lady Gaga en sus redes sociales tras el show que brindó a orillas del río Sena con el tema “Mon Truc en Plumes”.

Luego, en otra parte del texto publicado por Lady Gaga se puede leer: “Aunque no soy una artista francesa, siempre he sentido una conexión muy especial con los franceses y el canto de música francesa, no quería nada más que crear una actuación que calentara el corazón de Francia, celebrar el arte y la música franceses, y en una ocasión tan trascendental recordar a todos de una de las ciudades más mágicas de la tierra: París”.

Lady Gaga: “Ensayé incansablemente”

“Alquilamos pompones del archivo Le Lido—un verdadero teatro de cabaret francés. Colaboramos con Dior para crear trajes personalizados, usando plumas mudadas naturalmente. Estudié coreografía francesa que le dio un giro moderno a un clásico francés. Ensayé incansablemente para estudiar un baile francés alegre, cepillando algunas viejas habilidades—¡Apuesto a que no sabías que solía bailar en una fiesta francesa de los 60 en el lado este cuando estaba empezando! Espero que te haya gustado esta actuación tanto como a mí”, siguió escribiendo Lady Gaga.

Y para terminar su posteo la icónica Lady Gaga destacó junto a sus fotos: “Y a todos en Francia, muchas gracias por darme la bienvenida a vuestro país para cantar en honor a vosotros, ¡es un regalo que nunca olvidaré! ¡Felicidades a todos los atletas que están compitiendo en los Juegos Olímpicos de este año! ¡¡Es un honor supremo cantar para ti y animarte!! ¡Ver los Juegos Olímpicos siempre me hace llorar! Tu talento es inimaginable. ¡Que comiencen los juegos!”.