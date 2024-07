El embajador británico, Ramin Navai, comenzó su tour de despedida de Paraguay

El embajador de Reino Unido, Ramin Navai, había pedido a sus seguidores en las redes sociales que le recomienden seis lugares para ir en sus últimos seis meses en tierra guaraní y el fin de semana comenzó su tour visitando la ciudad de San Blas.

“Les dije que iba a compartir 6 experiencias nuevas con seguidores ¡y ya cumplí mi primera! ¿Qué puede ser más paraguayo que estar en el campo para un día familiar? Pero jamás pensé que sería tan emocionante. Estuve demasiado feliz en San Blas junto a Elías Valiente y su familia”, comenzó expresando Ramin Navai junto a varias postales de su estadía en el interior del país.

Ramin Navai: “Descansamos en hamacas con tereré compartiendo historias”

“Hicimos tanto y justo en la época de la Amistad. Montamos a caballo, almorzamos vori vori de gallina, preparamos chipa, saqué mandioca de la tierra, miramos Paraguay ganando, cenamos surubí fresco, jugamos fútbol y descansamos en hamacas con tereré compartiendo historias. Obviamente por la noche tomamos unas cervezas frías. Todo lo que comimos fue de su propio campo. Orgánico y sostenible”, siguió relatando el embajador británico Ramin Navai.

“Pero lo más increíble de todo fueron las palabras de Don Aureliano, y mirando de cerca lo que ha logrado en su vida con su señora, Doña Ohilda. He viajado a muchas partes del mundo y un mejor ejemplo de resultados en una vida gracias a trabajo y disciplina no he visto. Mis máximos respetos Señor, Señora. Con una familia divina son los paraguayos más exitosos que he conocido, un honor”, destacó el diplomático Ramin Navai, quien en pocos meses más irá a El Salvador para cumplir nuevas funciones.