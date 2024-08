Nadal hizo un emotivo anuncio: “Os extrañaré a todos y os veré en otro momento”

Rafa Nadal no jugará este año el US Open y fue el mismo tenista quien hizo el anuncio de una manera muy emotiva en sus redes sociales, tras su participación en los Juegos Olímpicos París 2024.

“Hola a todos, escribo hoy para haceros saber que he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar donde tengo recuerdos increíbles”, comenzó escribiendo Rafael Nadal.

“Extrañaré esas sesiones eléctricas y especiales nocturnas en NYC en Ashe, pero no creo que sea capaz de dar mi 100% esta vez”, aseguró el icónico tenista español.

“Gracias a todos mis fans de EE. UU. en particular, os extrañaré a todos y os veré en otro momento. ¡La mejor de las suertes a todos por el siempre increíble US Open!”, siguió expresando emocionado y nostálgico Rafa Nadal, quien además adelantó que su próxima aparición en un torneo de tenis será en la Copa Laver en Berlín.