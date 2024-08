¡Mirá las fotos de Lewis Hamilton en Marruecos!

Lewis Hamilton está pasando unas lindas vacaciones en el desierto mientras dura la pausa de la Fórmula 1. Así lo mostró en su cuenta oficial de Instagram, donde suma casi 38 millones de seguidores de todo el mundo.

Lea más: Lewis Hamilton se estrena como embajador de Dior

“Por segundo año, tengo la suerte de viajar por África durante las vacaciones. La primera vez me sentí abrumado por lo hermoso y sanador que puede ser este mundo, y este viaje no es diferente. Al igual que la última vez, me siento cada vez más centrado y en paz a medida que pasan los días”, expresó Lewis Hamilton en la red social de la camarita, donde compartió algunas postales de sus días de relax aprovechando un descanso en la Fórmula 1.

Lea más: Los récords de Lewis Hamilton

“Marruecos fue la primera parada, las palabras no pueden describir la experiencia, ojalá las fotos se acerquen. Aún hay mucho que ver y aprender, nos vemos en la próxima”, destacó Lewis Hamilton tras pasear en camello y caminar por las dunas de arena. ¿Cuál será su próximo destino?