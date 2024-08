La paraguaya Flor Martino se destaca en Fugitivas, la nueva novela de Televisa

A inicios de julio se estrenó la novela “Fugitivas, en busca de la libertad”, donde Flor Martino da vida a Verónica Linares. En la producción de Lucero Suárez para Canal Las Estrellas, de Televisa, la paraguaya tiene una importante participación.

Y para conocer más detalles sobre su vida artística en México, nos pusimos en contacto con la actriz Flor Martino, a quien pedimos nos recuerde en cuántas series y novelas ya trabajó en estos 13 años viviendo en tierra mexicana. “Actué en varias. No recuerdo el número exacto, algunas son: Amores con trampa, Libre para amarte, Los ricos también lloran, Rubí la serie, Enamorándome de Ramón”, detalló la paraguaya.

Luego, le preguntamos qué nos puede contar sobre su personaje en Fugitivas y Flor Martino señaló: “Sobre Verónica puedo decir que es una muy buena amiga, muy leal, enamorada del amor, muy intensa, obsesiva”.

“No es villana como tal, pero sí es mala con la hermana de la asesina de su novio, que llega a trabajar en la empresa donde ella está, es una víctima más de los villanos. Es muy habladora, chismosa, exagerada, medio mensa”, dijo entre risas la actriz Flor Martino.

Flor Martino y su trabajo junto a icónicos actores mexicanos

Fugitivas se puede ver en el Canal Las Estrellas, de Televisa, en un horario central. Por eso quisimos saber cómo se siente Flor Martino siendo parte de la telenovela de un canal tan renombrado y en “prime time”. “Me siento fenomenal, todo ha sido hermoso, el equipo, la historia, mis compañeros, mi personaje, lo he disfrutado mucho y ahora disfruto más viendo el resultado de meses de trabajo”, aseguró.

En esta nueva novela de Televisa, Flor Martino trabaja junto a icónicas figuras mexicanas como Erika Buenfil y César Évora. ¿Pensabas que algún día estarías actuando al lado de estos emblemáticos artistas?, le consultamos y sin rodeos respondió: “Obviamente, me siento muy orgullosa de llegar a trabajar con actores que desde chica admiraba en Paraguay. Ya he tenido la fortuna de trabajar con varios, como Itatí Cantoral, entre otros, y siempre se siente bien y se aprende mucho de ellos. Si me hubieran dicho esto hace 20 años no lo hubiera imaginado, pero por fortuna poco a poco voy cumpliendo mis sueños con mucho trabajo y disciplina”.

¿Cómo ver Fugitivas desde Paraguay?

Y sobre qué significa en su carrera de actriz ser parte de Fugitivas, Flor Martino aseguró: “Trabajar en Fugitivas para mi significa una gran oportunidad para que sigan viendo mi trabajo y seguir creciendo como actriz y persona”.

¿Cómo pueden hacer los quieren ver Fugitivas desde Paraguay?, fue nuestro siguiente requerimiento y Flor Martino explicó: “Fugitivas lo pasan en el Canal Las Estrellas a las 20.30 (Hora de Ciudad de México). La pueden ver desde allí en Paraguay directamente o desde la página de Las Estrellas en la web. También la pasan en Vix, la plataforma de streaming mexicana, pero creo no se pueden suscribir desde Paraguay”.

Fugitivas irá hasta octubre y las grabaciones ya terminaron en la segunda semana de julio. Pero Flor Martino no para de trabajar. “Ando haciendo comedia en la serie ¿Tú crees?, de Televisa también”, nos reveló.

Una actriz agradecida con sus fans

Flor Martino tiene muy buena relación con sus seguidores, que siempre le demuestran mucho cariño en las redes sociales. ¿Cómo te hace sentir esa fraternidad con tus fans?, fue nuestra última pregunta y la paraguaya expresó feliz: “Me encanta tener cercanía con la gente que me sigue y recibir su apoyo, para un artista siempre es muy importante recibir el cariño del público y saber que el trabajo de uno está gustando. Me encanta leer comentarios de mi gente de Paraguay y saber que mi país me apoya. Los invito a que me sigan en mis redes (Instagram @flor_martino) y poder estar conectados por allí y puedan seguir mi trabajo”.

“Gracias por todo el apoyo de siempre y arriba Paraguay. Las y los paraguayos estamos logrando cosas grandes en el extranjero y es hermoso ver el talento paraguayo que se aprecia afuera. ¡Somos un país chiquito pero lleno talento y amor!”, finalizó la actriz Flor Martino.