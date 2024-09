Mario Ferreiro y sus confesiones sobre la drogadicción: “Hace 22 años y 15 días no consumo”

Mario Ferreiro conversó sin vueltas con Fabio Miret en el podcast “Desde el otro lado” sobre su pasado de adicciones.

“La adicción es una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Le puede agarrar a cualquiera, igual que un cáncer, una diabetes, es una enfermedad”, sostuvo Mario Ferreiro al iniciar la entrevista.

“Yo me sigo considerando adicto, aunque hace 22 años y 15 días no consumo. Solo por hoy. Porque el adicto sigue siendo adicto, pero puede estar sin consumir por 24 horas, esa es nuestra visión de lo que es la enfermedad y cada día comenzás de nuevo”, expresó Mario Ferreiro y mencionó que la hermana Regina Siam le salvó la vida hace más de dos décadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Soy hijo de un hombre que nunca se emborrachó en su vida. Nunca le vi a mi madre borracha. Mis hermanos, ninguno consume. Y a mí me tocó: ‘Hola, lotería. Séptimo hijo, el Luisón, salió drogadicto’”, dijo Mario Ferreiro en el podcast “Desde el otro lado”.

Lea más: El poema de Mario Ferreiro para Andy Luna, la joven que falleció en una celda de la Senad

Mario Ferreiro y su primer contacto con la cocaína

“Cuando aparece la cocaína, en mi caso, me acuerdo perfectamente, año 1987, en Buenos Aires. Después de un concierto de Sting, nos fuimos de boliche y ahí me dan la primera línea que yo pruebo y digo: ‘Qué interesante esto’. Porque venía muerto de un concierto de cuatro horas, viaje por tierra y, de repente, estaba como nuevo”, relató Mario Ferreiro en otra parte del podcast conducido por Fabio Miret.

Lea más: Queda firma absolución de Mario Ferreiro de causa que motivó su renuncia a la intendencia

“Dije: ‘Esto es una maravilla’, lo que no sabía en ese momento era que después progresivamente iría ocupando gran parte de mi funcionamiento como ser humano. Y el adicto es, sobre todo, un manipulador y muy mentiroso. Somos los reyes de la simulación. Yo puedo estar acá, duró, y vos no te vas a dar cuenta. Mucha gente me decía: ‘Nunca te vimos drogado’, pero en realidad te vas haciendo maestro de la simulación”, siguió explicando Mario Ferreiro.

Mario Ferreiro contó que condujo el noticiero estando bajo los efectos de la marihuana

¿Fuiste en algún momento drogado, fuiste con algo encima, a hacer un noticiero?, fue otra pregunta de Fabio Miret a Mario Ferreiro, quien sin rodeos respondió: “Con marihuana me fui muchas veces. Y la marihuana te produce un efecto retardatario de lo que estás hablando. Por ejemplo: Yo hablo contigo ahora. Te digo lo que estoy diciendo y me parece que en 5 minutos recién escucho el audio. Viste cuando estás editando de repente se produce una especie de desfasaje entre lo que dice tu boca y lo que escuchás. Me pasaba eso, entonces yo leía: ‘Hubo un accidente esta mañana en la avenida Eusebio Ayala’, iba el material, se quedaba en silencio la sala y yo ahí recién ahí escuchaba mi propia voz diciendo eso”.

“No se daba cuenta nadie, era mágico, porque justito cuando se podrían dar cuenta, me volvía a encarrilar”, recordó Mario Ferreiro y aseguró: “No fueron muchas veces, fueron dos, tres o cuatro veces”.

“Mis compañeros de consumo están todos muertos”

Mario Ferreiro, en otra parte de la conversación con Fabio Miret, hizo otra dura revelación: “Mis compañeros de consumo, de consumo fuerte, están todos muertos. Dos se ahorcaron, teniendo hijos, una vida razonablemente asegurada en lo económico. Y otro, cuyo nombre lleva mi hijo menor: Michel, mi hermano de la vida, se murió durmiendo después de consumir cocaína. Todos tipos menores de 50 años”.