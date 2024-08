Fiscalía sobreseyó a Mario Ferreiro, pero solo investigó uno de los siete reportes de la Contraloría

La fiscala Nathalia Silva, de la Unidad Penal 14, sobreseyó hoy al exintendente de Asunción, Mario Ferreiro, en una causa sobre lesión de confianza. No obstante, ella solo investigó uno de los siete reportes de indicios de hechos punibles en su gestión, presentados en el 2020 por la Contraloría General de la República. Por ejemplo, no indagó en el uso de los bonos como garantía, que había hecho el ex jefe comunal.